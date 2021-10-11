شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط لإنشاء موقع مواقف تشغيل الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر تطبيقها (938) عن شروط إنشاء موقع مواقف تشغيل الشاحنات، وهي: أن يكون خارج حدود التنمية العمرانية باستثناء فئة المواقف الصغيرة التي تقل مساحتها عن 150 م2، وأن يكون على طريق إقليمي يؤدي لمداخل المدينة، وأن تكون بوابة الدخول مفصولة بشكل كامل عن حرم الطريق، وأن تكون الطرق الرابطة مع الموقع في عمليات الدخول والخروج منفصلة ولا تقل عن مسارين، وأن يتوافر مسار للتباطؤ ومسار للتسارع على الطرق الرابطة مع الموقع لتسهيل الدخول والخروج، وألا يكون الموقع محاذيا لموقع جسور الأدوية وخطوط الضغط العالي ومصادر المياه والمواقع الحيوية.

وأشارت إلى أن من حق مستخدمي الطرق التمتع بحركة آمنة دون أن يشكل موقع مواقف الشاحنات أي خطر أو يتسبب في أي تعطيل للحركة المرورية أو ضرر.

وذكرت أن مخالفات موقف الشاحنات هي: أن يكون موقف الشاحنات غير مسور، وإيقاف الشاحنات داخل الأحياء السكنية، وإنشاء مواقف الشاحنات داخل الأحياء السكنية، وتخزين المواد البترولية أو البضائع في المواقف، وأن يكون موقف الشاحنات محاذيا للجسور وخطوط الضغط العالي.

وحددت الوزارة الشاحنات المستفيدة من نشاط مواقف تشغيل الشاحنات، وهي: كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف قاطرة، أو أي تكوينة أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتستخدم لنقل البضائع.

وأوضحت أنه يشترط لمداخل ومخارج مواقف الشاحنات وجود لوحة إرشادية تدل على مداخل مواقف الشاحنات على الطرق الإقليمية المؤدية لها، ووجود لوحات إرشادية وعلامات مرورية أرضية توضح حركة الدخول والخروج، وعدم إضافة أي إنشاء في حرم طرق الدخول والخروج.

ودعت الوزارة مزاولي النشاط إلى الالتزام بعدة أعمال للحفاظ على الصحة العامة وتأمينا لسلامة مستخدمي الطرق، وهي: أعمال النظافة ونقل النفايات إلى أقرب مدفن صحي، إضافة إلى إحاطة كامل الموقع بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين وربطه بسياج حرم الطريق، وصيانة السياج باستمرار ووضع شبك بلاستيكي للحد من مخلفات العواصف الترابية. وتضمنت الأعمال التي يجب التزام مزاولي النشاط بها: العناية بالنظافة العامة ونظافة المناطق المحاذية للسياج الخارجي، وعدم تخزين البضائع أو المواد البترولية الخطرة بتاتا في مواقف الشاحنات، وتنظيم وضبط خروج الشاحنات من المواقف.

وأكدت أن من حق مستخدمي الطرق التمتع بطرق سالكة، لا يعوقها خروج أعداد كبيرة من الشاحنات في الوقت ذاته.