شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 1664 عقدا إلكترونيا للأراضي السكنية في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج سكني 1664 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية ، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح «سكني» أن الأراضي شملت 333 أرضا في منطقة الرياض، و421 أرضا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية 143 أرضا، إضافة إلى 115 أرضا في منطقة جازان، و166 أرضا في منطقة نجران، و158 في منطقة القصيم، و82 أرضا ضمن منطقة حائل، وفي منطقة عسير 39 أراضا، و49 أرضا لمستفيدي «سكني» في منطقة الجوف، و5 أراض في منطقة الباحة، و23 في منطقة الحدود الشمالية، و32 في منطقة المدينة المنورة، و98 أرضا سكنية في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق تسليمه من أراض للأسر المستفيدة من الدعم السكني في مدن ومناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة في جميع المخططات المكتملة.

ونوه بأن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «سكني» أو تطبيق «سكني» للهواتف الذكية، وتتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» خاصية معاينة واختيار المخطط السكني المناسب لمستفيدي الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم.