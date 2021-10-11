شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفاذ»: مزاد لعرض 15 فرصة استثمارية عقارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» المزاد العلني «أثير الرياض» في العشرين من شهر أكتوبر الحالي، في العاصمة الرياض بقاعة الخزامي، في تمام الساعة الرابعة عصرا، لاستعراض 15 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفيلات والفرص التجارية والسكنية في عدد من أحياء الرياض للاستثمار العقاري.

ويتجاوز مجموع مساحات هذه العقارات 46.742 مترا مربعا، ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفيلات المتفرقة في الأحياء: (النرجس، والخزامي، وعرقة، والقيروان، والنفل، والعقيق، والسليمانية)، ويعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال.

ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بموقع مركز الإسناد والتصفية الإلكتروني.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافس، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.