شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تروج للأكياس القابلة للاستعمال في حملة التوعية بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت رائدة تجارة التجزئة لولو حملتها الخيرية «الوردي الآن: اشتر الأخضر، ادعم الوردي»، حيث سيتم تخصيص ريال لصالح جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي عند شراء الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

وأطلقت هذه الحملة في أطياف مول في اليرموك بالرياض، وتم إطلاقها من قبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة سعاد بن عامر، وبحضور الرئيس التنفيذي لجمعية زهرة هنادي العوذة، ومدير التسويق والتواصل أحمد عسيري، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد، وممثلي لولو.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: «هذه هي السنة الرابعة لنا بإقامة حملة ذات غرض مزدوج مع زهرة. حيث تحمل توعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال عدم استخدام وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، بينما نساعد لمكافحة هذا الوباء». وأضاف: لولو قامت وبمناسبة «الوردي الآن» بتجهيز مسار محاسبة خاص للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام ليتمكنوا من المحاسبة بشكل أسرع ويوفروا الوقت. وهذه الحملة ستستمر حتى 31 أكتوبر 2021.

وتابع: «بجانب أنها معروفة لتنوع منتجاتها الكبير وتفهمها خدمة عملائها، لولو دائما كانت سباقة في تبني المبادرات للمحافظة على البيئة، وتقديم المساعدة للمحتاجين طيلة الأعوام. وقامت شركة التجزئة الرائدة في المنطقة بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر في عملها مستقبلا».