الاقتصاد

تقرير: 11 مليون اشتراك في التليفون الأرضى.. و25 مليون إجمالى سعة السنترالات

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن  زيادة هائلة فى حجم اشتراكات الهاتف الأرضى، وصل إلى 11.08 مليون اشتراك في أغسطس 2021، مقارنة بنحو 10.84 مليون اشتراك فى يوليو 2021 و 10.06 مليون اشتراك في أغسطس 2020.

 

 

ويصل إجمالى  سعة السنترالات 25.24 مليون خط بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ25.15 مليون خط في يوليو 2021 و 25.23 مليون خط فى أغسطس 2020. ويصل أعداد السنترالات إلى 1511 سنترال.

 

 

ومشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الإشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% و المشتركين تجارى 9% و المشتركين بالمنازل 89%.

 

 

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة، نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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