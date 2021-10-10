شكرا لقرائتكم خبر كيمانول تتحول إلى الربحية محققة 74 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت أرباح شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» 74.11 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 202.45 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ الربح التشغيلي 83.69 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 191.26 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ إجمالي الربح 116.44مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل مجمل خسارة 166.47مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية عن التسعة أشهر الأول من العام الجاري، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأول 164.15مليون ريال، مقابل خسائر 262.34 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر 2.43 ريال، مقابل خسائر 3.89 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن الأداء التشغيلي للشركة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج بشكل عام، علما بأن نتائج الربع المماثل من العام السابق تأثرت بانخفاض قيمة بعض أصول الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.

ويعود تحقيق الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن الأداء التشغيلي للشركة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام، علما بأن نتائج الفترة المماثلة من العام السابق تأثرت بانخفاض قيمة بعض أصول الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الحالية بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.