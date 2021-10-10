شكرا لقرائتكم خبر مزاد لـ15 عقارا في الرياض بمساحة 46 ألف م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة في الأحياء: النرجس، والخزامي، وعرقة، والقيروان، والنفل، والعقيق، والسليمانية.
ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافس، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
ويعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال. ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بموقع مركز الإسناد والتصفية الالكتروني.
مزاد أثير الرياض
- 20 أكتوبر 2021
- الرياض
- قاعة الخزامى
- الساعة 4 عصرا
- استعراض 15 فرصة عقارية
- إجمالي المساحة 46,742 م2.
- الفرص تتوزع على أحياء: النرجس، الخزامي، عرقة، القيروان، النفل، العقيق، السليمانية
كانت هذه تفاصيل خبر مزاد لـ15 عقارا في الرياض بمساحة 46 ألف م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.