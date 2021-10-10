شكرا لقرائتكم خبر مزاد لـ15 عقارا في الرياض بمساحة 46 ألف م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» المزاد العلني «مزاد أثير الرياض» في 20 أكتوبر الحالي في العاصمة الرياض؛ وذلك لاستعراض 15 فرصة عقارية واستثمارية، تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل والفرص التجارية والسكنية في عدد من أحياء الرياض للاستثمار العقاري. ويتجاوز مجموع مساحات هذه العقارات 46.742 مترا مربعا.

ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة في الأحياء: النرجس، والخزامي، وعرقة، والقيروان، والنفل، والعقيق، والسليمانية.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافس، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

ويعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال. ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بموقع مركز الإسناد والتصفية الالكتروني.

مزاد أثير الرياض

