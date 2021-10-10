218 مليونا أرباح «المتقدمة» بزيادة 39.7%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات إلى 218 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 156 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة زيادة 39.7%، ويعود ذلك بصورة رئيسة لارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%. وبلغ الربح التشغيلي 231 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 140 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 65%. فيما بلغ إجمالي الربح 270 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 172 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 57%. وأظهرت النتائج المالية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أن أرباح التسعة أشهر بلغت 654 مليون ريال، مقابل 416 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 57.2%. وبلغت ربحية السهم 3.02 ريالات، مقابل 1.921 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث إلى:

ارتفاع في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 108% و27% على التوالي.

ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 27 %.

انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي إدفانسد بمبلغ 27 مليون ريال سعودي.

ارتفاع في مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 195 %. كما أرجعت ارتفاع صافي الربح للأشهر التسعة إلى: ارتفاع في أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 51%.

ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي إدفانسد بمبلغ 26 مليون ريال. وارتفع صافي الربح أعلاه بالرغم من: انخفاض كمية مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 9% نتيجة للصيانة الدورية المجدولة في عام 2021م.

ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 70% و37% على التوالي.

ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 47%.

ارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 131%.

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