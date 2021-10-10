تراجع أرباح المراعي 34% في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت أرباح شركة المراعي بنسبة قدرها 23% بنهاية الأشهر التسعة الأولى2021، مسجلة 1.27 مليار ريال مقارنة بأرباح 1.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

كما انخفض الربح خلال الربع الثالث بنسبة 34% ليصل إلى 409 ملايين ريال، مقابل 622 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ إجمالي الربح 1.27 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل، 1.51 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 16%. فيما الربح التشغيلي فبلغ 519 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 750 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع31%.

نتائج القطاعات في 9 أشهر

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أمس، أن نتائج القطاعات التشغيل الرئيسة التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 22.5% للأشهر التسعة كما يلي:







قطاع الألبان والعصائر: انخفاض العائدات 19.5% بسبب انخفاض الدعم وارتفاع أسعار الأعلاف، نتيجة لاستيراد البرسيم، والارتفاع العالمي لأسعار المنتجات الأساسية للذرة وفول الصويا.



قطاع المخبوزات: انخفضت الأرباح 7.9%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكلفة الثابتة الأساسية لسلسلة الإيراد لقطاع المخبوزات، مما أدى إلى ارتفاع في الخسائر بسرعة أكبر من الإيرادات وانخفاض بارز في الكمية في النصف الأول بسبب استمرار إغلاق المدارس.



قطاع الدواجن: انخفض الربح 41.0%، حيث إن حجم المخزون بقي ثابتا، مع ذلك مزيج القنوات كانت مواتية أكثر للبيع بالتجزئة بسبب جائحة (كوفيد-19) وسلوك الشراء المتعلق بها، تأثر القطاع كثيرا بسبب تداخل الدعم على الأعلاف ودعم الإنتاج، مما أدى إلى تلقي دعم عال للسنة الماضية وبشكل نسبي للسنة الحالية، وارتفاع أسعار الأعلاف بسبب زيادة تكلفة الذرة وفول الصويا.



الأنشطة الأخرى: سجل القطاع خسائر 40.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر تقدر بـ 37.1 في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب استمرار التحسن في الزراعة في الخارج لتقليل إجمالي الخسائر.



نتائج القطاعات في الربع الثالث

وأشارت الشركة إلى أن النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسة التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 34.2% كما يلي:

