105 مليارات إيداعات حساب المواطن في 47 شهرا

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وأوضح البرنامج أن مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بلغ 1.9 مليار ريال، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 23 مليون ريال.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني «إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1058ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8 ملايين و300 ألف مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 133 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمال المستفيدين الرئيسين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 47% وشكل الذكـور المستقلين 53%، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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