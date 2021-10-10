هل تأثرت أسعار السلع بتعديل أسعار البنزين؟

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الغرف التجارية بشكل مستمر حالة السوق من خلال لجان المتابعة وترصد بشكل متواصل آليات العرض والطلب واحتياجات السوق وبعد الإعلان عن تعديل سعر البنزين رصدت الاتحاد تأثير القرار على حالة السلع الاستراتيجية فى السوق.

هل أثر قرار تحريك أسعار البنزين على أسعار السلع؟

تلقى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تقرير من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تعديل أسعار البنزين على أسعار السلع بالسوق.

هل استقرار السولار يثبت الأسعار؟

أكدت الشعب النوعية المختلفة أن ثبات أسعار السولار يثبت أسعار السلع لأنه لا يرفع تكاليف النقل وهو ما أكده تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبد العزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذى رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الاسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة".

ماذا رصد تقرير الغرف التجارية عن حالة السوق؟

قال التقرير، إن السوق يشهدا استقرار ملحوظا فى القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لأليات العرض والطلب التى تحكم أسعار السلع بالسوق، ولفت التقرير إلى أن معظم السلع تعتمد فى نقلها وتداولها بالسوق على السيارات التى تعمل بالسولار المستقر سعره وبالتالى لا يوجد أى تأثير على أسعار السلع بالسوق.

وطمأن التقرير المواطنين على توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها مع ثبات أسعارها عند نفس المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.

ماذا رصد تقرير الغرف التجارية عن عمليات النقل ومواد البناء بعد تغير أسعار المواد البترولية؟

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزينى رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط تقريرا إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تأثر أسطول نقل البضائع بتحريك سعر البنزين ولا يوجد أى تأثير أو زيادة فى أسعار نقل البضائع وبالتالى هناك ثبات فى أسعار السلع فى ظل تحريك سعر البنزين.