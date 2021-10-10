5.8 % ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة خلال أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 5.8% خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وذلك بقيادة نشاط التعدين واستغلال المحاجر نتيجة زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها أمس، أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفع إلى 119.05 نقطة خلال شهر أغسطس 2021 وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنة بـ112.58 نقطة خلال شهر أغسطس 2020.

وأرجعت الهيئة ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال أغسطس الماضي إلى ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% (الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%)، حيث زادت السعودية إنتاج النفط من 8.9 ملايين برميل يوميا في شهر أغسطس عام 2020م إلى 9.5 ملايين برميل يوميا في شهر أغسطس عام 2021.

وأفادت الهيئة أن إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في شهر أغسطس من عام 2021 ارتفع بنسبة 5% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

وأشارت إلى أن الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفض بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر (2.9%)، لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية على شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.

وعرفت هيئة الإحصاء، الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.