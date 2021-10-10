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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، استقبل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز، في مقر الصندوق أمس، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء المشروعات التنموية القائمة التي يمولها الصندوق في جمهورية كوسوفو.

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