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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم غرفة جازان بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة واتحاد الغرف السعودية وجامعة جازان وفرع بنك التنمية بجازان غدا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «آليات الاستفادة من برامج الدعم الحكومي للمنشآت، ودورها في مكافحة التستر»، وذلك بمسرح الغرفة.

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