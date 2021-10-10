شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تتفقد أجنحة معرض تراثنا وتؤكد: خدمات مجانية عبر جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أجنحة معرض تراثنا مساء اليوم الأحد، للوقوف على انتظام المعرض والأجنحة المختلفة، خاصة وأن الدور الحالية يشارك فيها 1500 عارض وهو العدد الأكبر في تاريخ نسخ تراثنا.

وأكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن جهاز تنمية المشروعات خصص وحدة تطوير الأعمال داخل معرض تراثنا، وذلك لتقديم الخدمات المجانية لأصحاب المشروعات داخل تراثنا.

وانطلقت أمس فعاليات معرض تراثنا المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، خلال الفترة من السبت 9 أكتوبر وحتى 15 من الشهر نفسه، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، بمشاركة 1500 مبدع وفنان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، وبأسعار تنافسية.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة المنظمة للمعرض، عن تقديم خدمات مجانية لانتقال الجمهور للمعرض، حيث تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من 10 صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض 10 ونصف مساءً.