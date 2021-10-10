شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: بيع 17.750 قطعة أرض للمصريين فى الخارج بـ6 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 10-10-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أنه تم بيع للمصريين العاملين في الخارج 17.750 ألف قطعة أرض بـ 6 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بالاضافة إلى بيع 3000 وحدة سكنية بجانب 50 قطعة أرض لإنشاء مشروعات خدمية.

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، إن مشروع بيت الوطن من أهم المشروعات التى استهدفت العاملين المصريين فى الخارج وتمثل أنجح المشروعات التى خاطبت العاملين بالخارج .

وأوضح عباس خلال فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، أنه تم بيع للمصريين العاملين في الخارج 17.750 ألف قطعة أرض بـ 6 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بالاضافة إلى بيع 3000 وحدة سكنية بجانب 50 قطعة أرض لإنشاء مشروعات خدمية.

وأوضح عباس أن 17.750 قطعة الأرض التى تم بيعها ستوفر من 70 إلى 80 ألف شقة بحجم استثمارات يصل لاولى 50 مليار جنيه .

وأكد أنه تم توفير شباك واحد للتعامل مع المصريين العاملين فى الخارج بإنهاء الإجراءات بسهولة فى المشروعات والأراضى والوحدات السكنية التى تقوم وزارة الاسكان بطرحها توفيرا للوقت .

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تقريرًا أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و539 شهادة جمركية خلال شهر سبتمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها».

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت مليارًا و١٠١ مليون و٩٠٥ آلاف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٣٨٣ مليونًا و٦٤٤ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣٣٩ مليونًا و٩١٣ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر سبتمبر الماضى بتصدير مشمول ٣٤٣٥ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت ١٢ مليارًا و٨٢٨ مليونًا و٥٦٢ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل 59%؜ من إجمالى الناتج المحلى لمصر.

وأوضح عمران خلال فاعليات مؤتمر دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة أن تحويلات المصريين العاملين زادت خلال العامين الماضيين نتيجة للاستقرار الاقتصادى الذى تشهده مصر بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحويلات العاملين فى الخارج بلغت منذ 2011 إلى الآن حوالى 230 مليار دولار.

وكشف عمران أن إصدار أول وثيقة تامين للعاملين المصريين فى الخارج سيكون بداية يناير 2022، من خلال إنشاء مجمعة تأمين على المصريين فى الخارج والتى جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وهذه الوثائق ستكون متاحة فى مكاتب تصاريح العمل والسفارات فى الخارج، موضحا أن قيمة وثيقة التأمين على الوفاة ستكون 100ألف جنيه.

شاركت اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن تحدياً سهلاً.

ومن ثَمَ، اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، خطة ترتكز على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات .المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بوضع حجر الأساس لمشروع تحويل محطة الحمد البرية التابعة للشركة العامة للبترول لمحطة معالجة متكاملة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى مليار جنيه بهدف تحسين عمليات المعالجة وزيادة القدرة التشغيلية ومعالجة الزيوت، ولاستيعاب زيادة إنتاج الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة العاملة بمنطقة رأس غارب وشقير بخليج السويس، وكذلك مشروع تنفيذ وحدات معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع محددات قانون حماية البيئة بتكلفة تقدر بحوالى 510 ملايين جنيه.

وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها المهندس طارق الملا لعدد من المواقع والتسهيلات الإنتاجية بمنطقتى شقير ورأس غارب بخليج السويس بالبحر الأحمر.

في أعقاب افتتاح فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، عقدت ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وشارك في الندوة محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس، د. خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، أ. عمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، د. عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، م. محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.