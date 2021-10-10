شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.17%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.68%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.55%، 0.52%، على التوالي، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.39%، ثم قطاعي العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 215.6 مليون ورقة مالية بقيمة 950.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.4%، والعرب على 7.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.2 مليون جنيه، 5.05 مليون جنيه، 131.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 120.4 ألف جنيه، 143.5 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.
وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.