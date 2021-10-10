شكرا لقرائتكم خبر عن 2105 طلبات خدمة مجانية لوحدة تطوير الأعمال بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحدة تطوير الأعمال لتقديم الخدمات المجانية للعارضين في معرض تراثنا والزوار من بينها التدريب على التصوير وترويج المنتجات وخدمات أخري كثيرة.

ونظم ”الخليج 365” جولة داخل وحدة تطوير الأعمال للتعرف على الخدمات المجانية المقدمة وعدد طلبات الخدمات التي وصلت إلى 2105 خدمة حتي الآن تم التقدم للحصول عليها عبر موقع جهاز تنمية المشروعات.