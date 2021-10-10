شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 388 مخالفة للاحترازات بالشرقية خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال شهر سبتمبر 13.258 جولة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة.

وأسفرت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، إلى تحرير 388 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة، بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون محصن وأكمل جرعات اللقاح المطلوبة.