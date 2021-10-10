شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يستهل الأسبوع على تراجع 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات اليوم الأحد بداية الأسبوع على تراجع بنسبة 0.22% ليبلغ مستوى 11566 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 342.903 صفقة.

وبحسب بيانات "تداول"، حقق قطاعا البنوك وتجزئة السلع الكمالية ارتفاعا بنسبة 1.13 % و0.17 % بينما تراجعت باقي القطاعات وكان على رأسها: قطاعات السلع طويلة الأجل والإعلام والترفيه والنقل بنسبة 3.94 % و 3.33 % و 3.29 % على التوالي.

وسجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 0.70 % والمواد الأساسية 0.40 % والسلع الرأسمالية بنسبة 1.71 % والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.39 % والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28 %، وسجل قطاع الأدوية تراجعا بنسبة 2.55 %، والاستثمار والتمويل 2.71 % والتأمين 2.18 % والاتصالات بنسبة 1.37 %، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.40 %.

ووفقا لبيانات "تداول" فإن سهم كيمانول كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.23 %، تلاه الراجحي بنسبة 2.91 % والخزف السعودي بنسبة 2.66 % وكل من الحمادي وينساب بنسبة 2.22 % و 2.08 % على التوالي، بينما كان سهم نسيج الأكثر انخفاضا بنسبة 9.65 % والأسماك بنسبة 6.08 % والوطنية بنسبة 5.96 %، وتكوين وعناية بنسبة 5.80 % و 5.56 % على التوالي.

وبحسب بيانات "تداول" فإن دار الأركان كان الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 16.041 مليون سهم، تلاه كيان السعودية بـ 12.8 مليون سهم، وسيرا بـ 8.98 مليون سهم، والإنماء بـ 8.97 مليون سهم، وإعمار بـ 6.93 مليون سهم، بينما كان الأكثر نشاطا بالقيمة سهم الراجحي بقيمة 546.4 مليون ريال، وسابك بـ 393.8 مليون ريال، وكيان السعودية بـ 246.8 مليون ريال، ونسيج بقيمة 242.6 مليون ريال، وأرامكو بـ 232.8 مليون ريال.