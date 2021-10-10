بتخفيضات 30%.. ننشر أسعار حلوى المولد النبوي في المجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي الشريف، بمجمعات الشركة التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% .

ويمكن شراء حلوى المولد من المنافذ التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة، وعددها 15 منفذًا بمحافظات القاهرة والجيزة، كما يتم توفير حلوى المولد، لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد فى عيد المولد النبوي، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، مقارنة بالأسعار فى الأسواق.

ووفرت شركة مخابز القاهرة الكبرى، في ما يقرب عدد 20 منفذا تقريبا تابع للشركة، والتي تحمل اسم منافذ «كايرو بيك» لبيع معلبات حلاوة المولد، فضلا عن ضخ الشركة القابضة لعدد 1300 مجمع على مستوى محافظات الجمهورية لنفس علب حلاوة المولد أيضا.

وفيما يلي أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:

- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- طرح عبوة "باغ" 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه".

- طرح عبوة سادة لوكس "كارتون" 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو "كارتون" بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات " باغ" بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

- خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو.