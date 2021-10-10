شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك الكامل لشراء أفضل حاسب محمول في 2021.. HUAWEI MateBook 14 الآن في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك أحدث أجهزة الحاسب المحمولة HUAWEI MateBook 14، والذي يعكس تصميم سلسلة MateBook وسمات الابتكار فيها، حيث يقدم الحاسب الجديد مزايا لا حصر لها للمستهلك المصري تشمل شاشة العرض الكاملة بدقة 2K، إضافةً إلى معالج Intel® Core™ من الجيل الحادي عشر، ومزايا الأجهزة الفائقة وبطارية كبيرة بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 65 واط، مما يجعل حاسب HUAWEI MateBook 14 أحد أفضل الخيارات الموجودة في السوق المصري ضمن الفئة المتوسطة.

ويتمتع حاسب HUAWEI MateBook 14 بذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 16 جيجابايت و 512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، مما يوفر مساحة مناسبة للتخزين دون أي قلق، إلى جانب قراءة الملفات وحفظها وضغطها بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على العديد من المهام في نفس الوقت بشكل سلس وفعال.

وابتداءًا من الأثنين 11 أكتوبر، يمكن للمستخدمين الحصول على حاسب HUAWEI MateBook 14 مع إمكانية الاختيار بين نسختيه بمعالجي Intel® Core i5 ™ و Intel® Core i7 ™من الجيل الحادي عشر، مع سعر يبدأ من 20,999 جنيه. كما يمكنهم الاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة أثناء فترة الحجز المسبق، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ومن أهم ما يتميز به الحاسب الجديد HUAWEI MateBook 14 إنه يأتي بشاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K تتميز بدعم متعدد اللمس مع دقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تبلغ %90. كما تدعم شاشة HUAWEI MateBook 14 أيضا إدخال اللمس متعدد النقاط مما يتيح للمستخدمين التحكم في الحواسب المحمولة والتنقل فيها وتصفحها على غرار الهاتف الذكي مع دعم خاصية الشاشة الكاملة المذهلة الذي يساعد على التخلص من الوميض. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التقاط لقطات الشاشة سهلا كما كان دائما مع ميزة لقطة شاشة Finger Gesture الرائدة من هواوي.

ولأن عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم، حرصت هواوي على أن يأتي الحاسب الجديد مدعومًا بتقنية الشحن فائق السرعة Huawei Super Charge إلى جانب بطارية عالية السعة 56 واط بالإضافة إلى إتاحة حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على أهم اولوياتهم.

أما معالج الحاسب HUAWEI MateBook 14 فإنه يقدم أداء قويا، وهو مدعوم بأحدث معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر، حيث تم تصنيع معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر ليوفر أداءً أقوى، مما يتيح للمستخدمين إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.

ومع الإمكانيات والقدرات الفائقة التي يتمتع بها جهاز HUAWEI MateBook 14 فإنك تستطيع عرض الأجهزة اللوحية من هواوي لاسلكيا على حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسب المحمول الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ "انعكاس وتوسيع وتعاون" والتي تمكن المستخدم من عكس شاشة حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول الخاصة بهم إلى شاشة الجهاز اللوحي الخاصة بهم، مما يسمح لهم بالعمل مباشرة على الملفات والتعليق على المستندات ، أو الرسم على الحاسب المحمول الخاص بهم باستخدام قلم الجهاز اللوحي. ويأتي الجهاز بخاصية التوسيع الذي يحول الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى. أخيرا، يتيح وضع التعاون المبتكر التفاعلات عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط!

ومع أحدث تقنيات هواوي Multi-screen Collaboration فإنه الأن تستطيع سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار خاصية العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration.