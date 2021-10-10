شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا تؤكد رغبتها في التعاون مع مصر بالمجال السياحي والأثري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الأحد والسفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات .

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال القطاع السياحي لدفع مزيد من الحركية السياحية الوافدة إلي مصر من سلوفينيا.

كما ناقش الطرفان بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري بين الجانبين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة.

فيما أوضحت السفيرة من جانبها عن رغبتها في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، معربة عن كامل تقديرها للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في المجال السياحي والأثري.