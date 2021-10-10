شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 10-10-20212021، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.21 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره من قبل.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.87 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.21 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.25 جنيه.

52.19 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.20 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.89 جنيه للشراء

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.45 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.60 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.