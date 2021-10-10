شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 13034 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4166 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3633 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4495 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أم بي للهندسة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 119968 سهم، 18.5 مليون سهم، 1 سهم، 870 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1000 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 10 آلاف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 915 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 9705 سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 110 سهم.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر لعدد 664.5 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون جنيه.

أعلنت الشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، شراء المساهم شركة الإنماء للاستثمار لعدد 85.3 ألف سهم بسعر 13.43 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.93% إلى 5.1%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر قالت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارًا من جلسة يوم 12 أكتوبر الجاري وحتى 11 يناير عام 2022 أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورق المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.