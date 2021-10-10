مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي: التحويلات النقدية تعزز ركائز الاقتصاد المصري

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القاهرة - سامية سيد - مارتينو ميللي: إيطاليا استفادت من التجربة المصرية في مجال الجاليات فيما يتعلق بالمشروعات التي تعزز الاقتصاد

خلال فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي انطلق صباح اليوم الأحد برعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ألقى الدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، كلمة رحب فيها بالحضور جميعا، ووجه الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير محمد خيرت مساعد الوزيرة لشئون المنظمات الدولية، على إعداد المؤتمر والدعوة للمشاركة فيه.

واستهل مارتينو ميللي كلمته بالإشادة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية والدولية، موضحا أن الاحتفاء بالتحويلات النقدية ودعم الاستثمار يعزز ركائز الاقتصاد المصري لذلك من المهم جدًا العمل على تعظيم الاستفادة من هذه التحويلات.

وتابع ميللي: "إن إيطاليا تستقبل الكثير من المصريين المهاجرين، وقد استفادت من التجربة المصرية في المشروعات التي تعزز الاقتصاد من الجاليات بالخارج وقد عقدنا ندوات موائد مستديرة لمناقشة ذلك".

وأكد ميللي أن التشبيك والنشاطات التي يقوم بها الجانب الإيطالي واعدة جدا لدعم خطط الدولة المصرية في دعم الهجرة النظامية والتعاون في الاتفاقات الثنائية لمساندة جهود الحكومة المصرية والتنمية في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز النشاطات لإطلاق أول استراتيجية لإدماج المصريين بالخارج في المشروعات الوطنية وريادة الأعمال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وختام كلمته، أكد د. مارتينو ميللي أن مصر وإيطاليا تتفقان على المشروعات التي تحد وتكافح الهجرة غير الشرعية، وقال: "نتطلع لتعاون أكبر لتعظيم دور التحويلات النقدية في خطط الاستثمار لدعم جهود التنمية المستدامة".