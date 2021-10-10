شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سليمان: صندوق مصر السيادى يساهم في عودة وسط البلد لتكون "باريس الشرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى ، أن الصندوق يركز بصفة أساسية على منطقة وسط البلد، فتطويرها يقوم على منهج تطوير شامل وواسع، بما يتوافق مع رؤية الدولة، وخاصة بعد نقل بعض الأصول في المنطقة للصندوق .

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى لـ" الخليج 365"، أن منطقة وسط البلد تتميز بطابع معمارى مميز، ويسعى الصندوق كأحد مالكي الأصول في المنطقة للتعاون مع كافة الجهات المالكة للمباني المتميزة، وكذا هيئة التنسيق الحضاري لتحويلها إلى "باريس الشرق"، لافتا إلى أن هذا التميز يجعلنا كمطورين ومستثمرين وأصحاب الشركات المالكة للعديد من المباني أن يكون هناك توجه واحد في تطوير منطقة القاهرة الخديوية إلى منطقة جاردن سيتى بامتداد مربع الوزارات من خلال إعادة تصور المنطقة بصورة موحدة.

وأوضح سليمان، أن هدف الصندوق السيادي الأساسى هو العمل على استدامه الاستثمارات، ونجاح تطوير مجمع التحرير قابلة للتكرار في المنطقة، وهكذا سيتجسد دور الصندوق في إعادة إحياء العاصمة القديمة، بالإضافة إلى العمل خلق فرص لاستثمارها بشكل مستدام.

وأشارأيمن سليمان، أن منطقة وسط البلد تتميز بجاذبيتها لأنشطة عديدة بجانب توافر المواصلات العامة مما يجعلها منطقة جاذبة للشباب، خاصة وأن التكلفة الايجارية ستكون منخفضة مقارنة بالمباني الجديدة المزودة بالتكنولوجيا، والتي يتم بنائها بالإضافة إلى أنها فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة .