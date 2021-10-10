الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 10-10-2021 بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الأحد 10-10-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك 18.05جنيه للشراء، و18.23 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.03جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية أيضا سجل تباينا ليسجل 18.04جنيه للشراء، و18.24 للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.02جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.07جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.07جنيه للشراء.

 

18.19جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.05جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.03 جنيه.

18.23جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.26 جنيه.

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سعر اليورو فى بنك مصر18.05جنيه للشراء.

 

18.23جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.04جنيه للشراء.

 

18.24جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.15 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.05 جنيه للشراء.

 

18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.09 جنيه للشراء.

 

18.25 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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