شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 10-10-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 10-10-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع فى بعض العملات، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى ثباتا كما كانت أسعارهم الخميس الماضى، وفى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.24 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.18 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع.

فى حين آخر انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.21 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.05 للشراء، 18.23 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.03 للشراء، 18.26 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.24 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.18 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.21 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.