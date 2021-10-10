الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 10-10-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 10-10-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى الأهلي المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى القاهرة عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

 

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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