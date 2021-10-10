شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 10-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 10-10-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى الأهلي المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى القاهرة عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.