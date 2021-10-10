شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الاسماك في سوق العبور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-10- 2021 استقرارا لجميع الأصناف ، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وتراوحت البلطي المزارع 1، 22-26جنيها للكيلو ، و البلطي المزارع 2 سجل 18-21جنيها ، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، قد تلقى تقرير من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تاثير تحريك أسعار البنزين على أسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار، منها تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبدالعزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة، الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الاسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".

وقال التقرير، إن السوق يشهدا استقرار ملحوظا في القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب، وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لاليات العرض والطلب التي تحكم اسعار السلع بالسوق.