شكرا لقرائتكم خبر عن 68.3 ٪ من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة حول ظروف العمل الملائم في مصر.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن نسبة العاملين فى عمل دائم سجلت 68.3% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور.

وأضافت البيانات، أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 27.3%.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقًا لمنظمة العمل الدولية يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ، توافر أجور عادلة ، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات، التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.