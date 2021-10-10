شكرا لقرائتكم خبر عن لراغبي التقديم لـ17 تجمعًا تنمويًا بشمال وجنوب سيناء.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام، أعلن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الطرح الأول لعدد 17 تجمعا تنمويا ( سكنيا وزراعيا )، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1114 فرصة، وتشمل الفرصة منزلا بمساحة 200م2، و 5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

ويعد الطرح الأول لـ17 تجمعا تنمويا في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بها.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط وسحبها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg حتى يوم ٥ نوفمبر المقبل، ويتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من 6 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2021.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب: حرصا على دعم ومعاونة المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد تم إنشاء غرفة عمليات بمقر الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار لتوفير كافة أنواع الدعم المطلوب لمعاونة المواطنين في عملية التقديم، حيث يمكن التواصل مع تلك الغرفة للحصول على الدعم المطلوب من خلال الأرقام التالية: ( ٠١٠٠٤١٤٥٨١٦ / ۰۱۰۰٢٢٨٣٦١٦ / ۰۱۱۲۰۰۳۳۳۰ / ۰۱۰۰۰٥۲۰۰۱۰ ).

وأشار إلى أنه تمت إتاحة 3 مكاتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات الكترونيا، موزعة كالاتي: مكتبان بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية (أحدهما لمحافظة شمال سيناء والآخر لمحافظة جنوب سيناء)، ومكتب بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء.

كما ستتم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بكافة مراكز المدن التابعة لهما للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا.

وتضمن الإعلان الإشارة إلى أنه على المواطنين الذين سبق لهم تقديم المستندات بالطرح الملغي، التقدم لنفس أماكن تقديمها لاستلامها ورفعها على الموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه، وأنه يحق لكل مواطن قام بشراء الكراسة (الملغاة) استرداد قيمتها بالتقدم بطلب الاسترداد على المواقع الإلـكـتـرونـيـة خـلال شـهـر مـن تـاريـخ الإعـلان وسـيـتـم صـرفـهـا بـريـديـا (شمـال سيناء gwww.northsinai.gov.e، جنوب سيناء www.southsinai.gov.eg ) .