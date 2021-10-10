شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2 أكتوبر الحالي، بلغت نحو11.027 مليار ريال، مقابل 8.852 مليار ريال، في الأسبوع السابق له، مرتفعة بنسبة 24.6 %، فيما بلغ عدد العمليات 119.137 مليون عملية، مقابل 103.627 مليون عملية، بارتفاع قدره 15 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة عمليات بلغت 1.825 مليار ريال، مقابل 1.212 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 50.6 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 15.6 %، مسجلا 28.942 مليون عملية، مقابل 25.037 مليون عملية.

ووفقا للتقرير جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.393 مليار ريال، مقابل 1.245 مليار ريال، بارتفاع قدره 11.9 %، فيما زاد عدد العمليات بنحو 11.6 %، مسجلا 33.270 مليون عملية، مقابل 29.817 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.119 مليار ريال، مقابل 837.544 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 33.6 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة، مسجلا 895.673 مليون ريال، مقابل 693.127 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 29.2 %، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 717.807 مليون ريال، مقابل 635.716 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 12.9 %.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 655.175 مليون ريال، مقابل 563.814 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 16.2%.

ولفت التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.367 مليار ريال، مقابل 2.802 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 20.2 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.678 مليار ريال، مقابل 1.434 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 17 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 577.489 مليون ريال، مقابل 470.340 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 22.8 %.

وأوضح التقرير أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 406.141 مليون ريال، مقابل 329.130 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 23.4 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 349.569 مليون ريال، مقابل 315.664 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 10.7 % على أساس أسبوعي.