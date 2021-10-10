شكرا لقرائتكم خبر عن 21 شركة غذائية سعودية تشارك في معرض أنوقا بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك 21 شركة سعودية من قطاع الأغذية في معرض أنوقا 2021 المنعقد في مدينة كولن الألمانية خلال الفترة من 9 - 13 أكتوبر الحالي، تحت شعار برنامج «صنع في السعودية ».

وتأتي مشاركة برنامج «صنع في السعودية» انطلاقًا من دوره في تسويق المنتجات الوطنية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

وقال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح، إن الصادرات السعودية من قطاع الأغذية شهدت ارتفاعًا بنسبة 9 % في النصف الأول من عام 2021م، مقارنةً بذات المدة من عام 2020م، إذ بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

يذكر أن برنامج «صُنِع في السعودية» قد أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمارين المحلي والأجنبي.