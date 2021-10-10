شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البريد المصري.. 266.5 مليون جنيه طوابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 266.5 مليون جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 239.3 مليون جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1 ٪.

- بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.7 ٪.

- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪.

- بلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

- بلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020 / 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138 ٪.

- بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتب عام 2020/2021 مقابل 3973 مكتب عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪.

- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 19896 وحدة عام 2020 / 2021 مقابل 3950 وحدة عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.