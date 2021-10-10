شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 31 ألف برميل يوميا ليصل ل8.022 مليـون برميـل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال شهر أغسطس 2021 بمقدار 31 ألف برميل يوميا فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.022 مليـون برميـل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أنه يتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة خلال شهري سبتمبر وأكتـوبر 2021 ليصـل إلـى 8.135 مليـون برميل يوميا .

وفي تطـور أخـر ، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 18 حفارة خلال شهر أغسطس 2021 ليبلغ 449 حفارة .

يذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الطلـب العـالمي علـى الـنفط خلال الربع الثالث من عام 2021، ليصل إلى نحو 98.5 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 3% مقارنة بمستويات الربع السابق ، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3 % ليصل إلى نحو 45.9 مليون برميل يوميا ، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 2.9 % ليصـل إلـى نـحـو 52.5 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.