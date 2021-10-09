شكرا لقرائتكم خبر عن 10 واجبات لمستخدمي خدمات المحمول أبرزها الإبلاغ عن سرقة شريحة الموبايل والان مع تفاصيل الخبر
1- عدم التعامل مع الجهات أو الاشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات.
2- إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية
أو توصيل خط فرعي غير قانوني.
3- الاطلاع على شروط التعاقد مع مقدم الخدمة بعناية والاحتفاظ بنسخة للرجوع إليها إذا دعت الحاجة.
4- ضرورة إبلاغ مقدم الخدمة عن أية تغييرات طرأت على بيانات المستخدم التي سجلها عند التعاقد على الخدمة.
5- عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة.
6- إبلاغ مقدم الخدمة عن فقدان أو سرقة شريحة الهاتف المحمول SIM Card
7- عدم الاشتراك في أية خدمة أو عرض قبل الاطلاع جيدًا عن الشروط والأحكام المتعلقة بها.
8- عدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات.
9- عدم استخدام أية أجهزة اتصالات غير قانونية من شأنها التشويش على شبكات الاتصالات.
10- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة حفاظًا على حياتك وحياة الآخرين.