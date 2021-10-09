شكرا لقرائتكم خبر عن 10 واجبات لمستخدمي خدمات المحمول أبرزها الإبلاغ عن سرقة شريحة الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائمة بواجبات مستخدمي خدمات الاتصالات، وذلك في إطار توعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم ليكونوا قادرين على اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، وإعلامهم بحقهم الذي كفله لهم القانون والتراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة في الشكوى عند وجود مخالفة لأحد بنود التعاقد أو وجود أي خلل في الخدمة المقدمة لهم، وهي..

1- عدم التعامل مع الجهات أو الاشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات.

2- إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية

أو توصيل خط فرعي غير قانوني.

3- الاطلاع على شروط التعاقد مع مقدم الخدمة بعناية والاحتفاظ بنسخة للرجوع إليها إذا دعت الحاجة.

4- ضرورة إبلاغ مقدم الخدمة عن أية تغييرات طرأت على بيانات المستخدم التي سجلها عند التعاقد على الخدمة.

5- عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة.

6- إبلاغ مقدم الخدمة عن فقدان أو سرقة شريحة الهاتف المحمول SIM Card

7- عدم الاشتراك في أية خدمة أو عرض قبل الاطلاع جيدًا عن الشروط والأحكام المتعلقة بها.

8- عدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات.

9- عدم استخدام أية أجهزة اتصالات غير قانونية من شأنها التشويش على شبكات الاتصالات.

10- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة حفاظًا على حياتك وحياة الآخرين.