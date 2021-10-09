شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: القطاع بالكامل لم يتأثر بأسعار البنزين ولدينا فائض من جميع الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق الخضروات والفاكهة لم يتأثر بأسعار البنزين الأخيرة ، مشيرا إلى أن سوق الخضروات و الفاكهة يتمتع بفائض في الإنتاج بفضل المشروعات الزراعية القومية ، مما أدى إلى زيادة العرض ما انعكس على أسعار جميع الأصناف.

وأشار النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن نقل الخضروات والفاكهة يعتمد في الأساس على السولار وبالتالي فلم يتأثر السوق من حيث الأسعار بقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، كما الجرارات المستخدمة في الإنتاج الزراعى ومواتير المياه جميعها تعمل بالسولار .

وشدد النجيب، على أن أسعار الخضروات والفاكهة مناسبة جدا حاليا في ظل زيادة المعروض ، مشددا على أن قطاع الخضروات والفاكهة هو أكثر القطاعات استقرارا منذ أكثر من 5 أعوام.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.