شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى، مصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.