شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة التجارية: استقرار أسعار جميع السلع ولا تأثر بتحريك أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن تحريك أسعار البنزين لم يؤثر على أسعار المنتجات والسلع الرئيسية فى الأسواق المحلية، مشددة على أنه وفقا لرصد حالة السوق بعد مرور يومين من قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بتحريك أسعار البنزين مع الشعب النوعية بالغرفة فان جميع السلع والمنتجات تشهد استقرارا خاصة ما يخص مجموعة الخضر والفاكهة، والدواجن والأسماك واللحوم والألبان.

قال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار البنزين ليس لها تأثير على أسعار المنتجات الاستهلاكية وخاصة الرئيسية حيث أن السولار هو الوحيد المرتبط بعمليات النقل والإنتاج وبالتالى فأنه لا يوجد تأثير على السوق المحلى من حيث الأسعار، مضيفا أن معظم السلع الرئيسية من خضروات وفاكهة ودواجن ولحوم تعتمد فى الأساس على السولار فى عمليات النقل ونظرا لأنه لم تتغير أسعاره فان الأسعار لم تتأثر.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة فى بيان للغرفة، إلى أن وفقا للجان المتابعة بين الغرفة والشعب النوعية المنتسبة لها فان حالة السوق شهدت استقرارا كبيرا أنه لا يوجد أى تغيير فى الأسعار لجميع السلع التى تهم المواطن.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.