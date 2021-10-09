شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9 أكتوبر 2021.. المعدن الأصفر يتراجع مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر مستجدات وتفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 عقب هبوط بقيمة 5 جنيهات، على خلفية هبوط ملحوظ في سعر أونصة الذهب اليوم في البورصات العالمية من مستويات 1775 دولارا إلى 1756 دولارا بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر، لعيار 18 سجل 660 جنيها وعيار 21 سجل 770 جنيها وعيار 24 سجل 881 جنيها والجنيه الذهب 6160 جنيها، أونصة الذهب 1756 دولارا.

كانت أسعار الذهب سجلت ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية ظهر أمس الجمعة نتيجة إعلان وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن التوظيف، حيث أعلنت إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 194 ألف الشهر الماضي، هذا وقد تم تعديل قراءة شهر أغسطس 2021 بالزيادة إلى 366 ألفا، من 235 ألف وظيفة، كما هبط معدل البطالة إلى 4.8% في سبتمبر 2021 بالمقارنة مع 5.2% في أغسطس الماضي.

أسعار الذهب سجلت تحركات واضحة صعودا وهبوطا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية وقوة وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية.