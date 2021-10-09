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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن سبتمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه اليوم .

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الالكتروني (zatca.gov.sa).