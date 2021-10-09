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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المياه الوطنية على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) من منظمة ليلويدز ريجيستر (Lloyd's Register) في مجال استمرارية الأعمال، مؤكدة أن حصولها على هذه الشهادة يأتي بعد تحقيقها المعايير اللازمة للحصول عليها، من أبرزها: تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرار الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، بالإضافة إلى حماية الأفراد والسمعة.

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