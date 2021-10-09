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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الرياض ممثلة بلجنة سيدات الأعمال تنظم غدا الاثنين، لقاء -عن بعد- يناقش دور الجامعات في تفعيل ريادة الأعمال.

ويستعرض أخصائي ريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» محمد المغلوث، مزايا وكيفية تحويل بعض المشاريع الجامعية لشركات، حيث يقدم نبذة عن تفعيل دور الجامعات في ريادة الأعمال، وبرامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، كما يقدم نبذة مختصرة عن خدمات منشآت ومسارات رائد الأعمال.

يذكر أن الشركات الناشئة الجامعية هي مبادرة وطنية أطلقتها «منشآت» تسهم في إيجاد بيئة تمكن أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة والإسهام بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة.