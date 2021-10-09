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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة التجارة أصحاب السجلات التجارية المنتهية للشركات والمؤسسات إلى تصحيح أوضاع سجلات منشآتهم التجارية أو شطب السجل في حال التوقف عن مزاولة النشاط التجاري المرخص لهم.

وبينت الوزارة آلية الاستعلام عن السجلات التجارية من خلال رقم أو اسم السجل عبر الرابط: https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx ومن ثم تحديث حالة السجل وتجديده أو شطبه، كما تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد 1900.

وتتم آليات شطب السجلات التجارية الرئيسة أو الفرعي بشكل الكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث يشترط للشطب عدم وجود عمالة على السجل، وألا يكون السجل رئيسا ولديه فروع، وألا يكون مرتبطا بترخيص، بالإضافة لعدم وجود التزامات على المنشأة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة لتسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري الكترونيا وتيسير خدماتها لقطاع الأعمال.