شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم السبت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 9 – 10 – 2021 استقرارا لجميع الأصناف في سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم 2.75 - 5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا الخضراء بين 9-15 جنيها، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، و الباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.

أما أسعار البطاطس فتراوحت بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، والثوم من 18-22 جنيها للكيلو، وسعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 1.5-3 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيل، والفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.