شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المقاولين : تعديل استحقاق "الضريبة" يخفض معدلات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القاضي بتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وقال " الحماد " أن هذا التوجه الحكومي سيجعل قطاع المقاولات محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، ومصدراً مهماً للدخل المحلي، كما سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضيف زخماً للفرص الاستثمارية التي يفرزها السوق السعودي، كما يعزز قدرات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات دون تعثر مالي، ومن ثم خفض معدلات التضخم.

ووجه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد الشكر لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية د. ماجد القصبي، كما وجه الشكر لمعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أ.محمد الجدعان ومعالي نائبه وزير التجارة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية د.ايمان المطيري ، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل ابانمي ، على اتخاذ هذا القرار الذي يصب في مصلحة جميع القطاعات، ومنها قطاع المقاولات، ومن ثم المشروعات العملاقة التي يقومون بها، وتشهدها المملكة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030.