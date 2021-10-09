هبوط في أسعار الذهب بمصر بقيمة 5 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مصر هبطت اليوم، السبت، بقيمة 5 جنيهات، على خلفية هبوط ملحوظ في سعر أونصة الذهب اليوم في البورصات العالمية من مستويات 1775 دولاراً إلى 1756 دولاراً بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمةبأسعار الذهب اليوم في مصر، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار 18 سجل 660 جنيها

عيار 21 سجل 770 جنيها

عيار 24 سجل 881 جنيها

الجنيه الذهب 6160 جنيه

أونصة الذهب 1756 دولارا

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً في البورصة العالمية ظهر أمس الجمعة نتيجة إعلان وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن التوظيف، حيث أعلنت إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 194 ألف الشهر الماضي، هذا وقد تم تعديل قراءة شهر أغسطس 2021 بالزيادة إلى 366 ألفا، من 235 ألف وظيفة، كما هبط معدل البطالة إلى 4.8% في سبتمبر 2021 بالمقارنة مع 5.2% في أغسطس الماضي.

وكان من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 500 ألف وظيفة، فيما كان التقديرات تشير إلى تراجع البطالة إلى 5.1%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وعاد الذهب للتراجع بختام جلسات التداول مساء أمس الجمعة بفعل ضغط من ارتفاع عائد السندات والدولار.