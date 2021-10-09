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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 9-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 9-10-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.03جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية عند 18.02جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.07جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.07جنيه للشراء.
18.19جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.03جنيه للشراء.
18.26جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك مصر18.03جنيه للشراء.
18.26جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.02جنيه للشراء.
18.27جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.15 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.05 جنيه للشراء.
18.28 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.15 جنيه للشراء.
18.28 جنيه للبيع.